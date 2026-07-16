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Ultimo aggiornamento: 18:19

Anche il “moderato” Tajani per la grazia a Roggero: “Ha sbagliato ma è stato vittima di così tante aggressioni…”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
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La ricostruzione del leader di Forza Italia dopo la sentenza di Cassazione: "E' intervenuto per difendere la famiglia, credo meriti il perdono della società"
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“Un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni; è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società”. E’ la descrizione che fa il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a due rapinatori in fuga. Tajani conferma di aderire alla proposta dei gruppi parlamentari di centrodestra di chiedere la grazia per Roggero. “Poi sarà il presidente della Repubblica, ovviamente, a decidere, ma ritengo sia giusto compiere questo passo” dice Tajani.

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