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La maggioranza di Governo è andata sotto – di un solo voto – alla Camera sulla nuova legge elettorale, sull’emendamento proposto da FdI per il sì alle preferenze. L’opposizione ha chiesto il voto a scrutinio segreto, e, nonostante il parere contrario della premier, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera ha dato il via libera. Temendo di essere accusati di essere franchi tiratori, i “vannacciani” hanno filmato il proprio voto scatenando poi le proteste delle opposizioni che hanno occupato l’Aula chiedendo la sospensione dei lavori per il gesto dei parlamentari di Futuro Nazionale.