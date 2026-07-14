Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 21:08

Saluti fascisti al comizio di Vannacci a Pescara: gli attivisti tendono il braccio al grido di “Italia, nazione, remigrazione”

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
I partecipanti hanno sventolato le bandiere italiane e poi hanno alzato il braccio teso in direzione dei dirigenti del partito
Icona dei commenti Commenti

Braccia tese al grido di “Italia, nazione, remigrazione”. Alcuni attivisti di Futuro Nazionale hanno eseguito il saluto fascista durante il comizio di Roberto Vannacci a Pescara. Il leader si trovava in Abruzzo per accogliere due nuovi membri nel partito.

I partecipanti hanno sventolato le bandiere italiane e poi hanno alzato il braccio teso in direzione dei dirigenti del partito che si trovavano sul palco, intonando il coro all’unisono dalla piazza.

Il braccio teso è stato immortalato anche durante l’esecuzione dell’inno nazionale che ha aperto la manifestazione in piazza Sacro Cuore.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione