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La Sardegna si conferma capitale mondiale dei tuffi dalle grandi altezze. Si è chiusa a Porto Flavia, nell’Iglesiente, la tappa italiana della World Aquatics High Diving World Cup 2026, che ha incoronato Aidan Heslop (Gran Bretagna) e Kaylea Arnett (Stati Uniti) nuovi vincitori della Coppa del Mondo. Nel fine settimana spazio anche a un’esibizione speciale: il romeno Catalin Preda, vestito come il pirata Edward Kenway di Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ha riproposto il celebre “Salto della Fede” del noto videogioco, sorprendendo il pubblico presente.

L’evento, organizzato da World Aquatics e ospitato da Marmeeting, ha riunito 37 atleti provenienti da 17 Paesi, impegnati in spettacolari tuffi da 27 metri per gli uomini e 20 per le donne, con cadute libere a oltre 85 km/h. Nel torneo femminile il podio è stato completato dalle australiane Xantheia Pennisi e Rhiannan Iffland, mentre tra gli uomini alle spalle di Heslop si sono classificati James Lichtenstein (Usa) e Constantin Popovici (Romania).