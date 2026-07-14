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Ultimo aggiornamento: 16:59

Legge elettorale, si vota sul Melonellum: diretta video. Attesa per i primi voti segreti

di Redazione Politica
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Prime votazioni sulla riforma voluta dai partiti del governo Meloni
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Le votazioni sulla legge elettorale, che il centrodestra chiama Stabilicum e i critici chiamano Melonellum, arrivano finalmente nell’Aula della Camera. La novità è l’accordo su un emendamento che introduce le preferenze, anche se formulata come proposto dal centrodestra, in realtà circa i tre quarti dei parlamentari sarebbero eletti come “nominati” dai leader di partito che formano le liste. Le opposizioni hanno già chiesto che su alcune norme l’Aula si esprima col voto segreto, con possibili conseguenze in entrambi gli schieramenti.

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