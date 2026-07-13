Attacchi su Sumy, le bombe cadono tra i civili in un parco e a pochi passi da un bar – Le immagini

Una donna protegge un bambino in strada. Gli avventori del bar fuggono spaventati. Sono le immagini dei bombardamenti russi avvenuti a Sumy sabato 11 luglio.
Le bombe sono cadute in zone frequentate dai civili causando quattro morti, tra cui una bambina, e 17 feriti.
La Russia ha ripetutamente impiegato bombe plananti contro l’Ucraina da quando ha lanciato l’invasione su vasta scala nel 2022. Queste vengono sganciate da aerei ben oltre la linea del fronte e planano per diversi chilometri verso il loro obiettivo, colpendo spesso obiettivi civili anche se guidata.