Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 1:20

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Mbappé aggancia di nuovo Messi

di Redazione Sport
La corsa al titolo di capocannoniere e non solo: l'obiettivo è il record di Just Fontaine, l'attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite
Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: Mbappé aggancia di nuovo Messi
Icona dei commenti Commenti

I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, il più grande di tutti, Leo Messi: il 10 dell’Argentina ha infatti superato Miroslav Klose e con le sue 21 reti è oggi il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Attenzione però a Kylian Mbappé: insegue a quota 20, ormai staccati Klose e Ronaldo il brasiliano a quota 16 e 15 gol.

E poi c’è la battaglia per il titolo di miglior marcatore in questa edizione, ancora apertissima. Ecco la classifica aggiornata.

L’albo d’oro dei Mondiali

La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026

1) Leo Messi (Argentina)

8 gol

1) Kylian Mbappé (Francia)

8 gol

3) Erling Haaland (Norvegia)

7 gol

4) Harry Kane (Inghilterra)

6 gol

4) Jude Bellingham (Inghilterra)

6 gol

6) Ousmane Dembelè (Francia)

5 gol

7) Mikel Oyarzabal (Spagna)

4 gol

7) Vinicius Junior (Brasile)

4 gol

7) Ismaila Sarr (Senegal)

4 gol

7) Julian Quinones (Messico)

4 gol

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione