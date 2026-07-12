La corsa al titolo di capocannoniere e non solo: l'obiettivo è il record di Just Fontaine, l'attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite

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I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, il più grande di tutti, Leo Messi: il 10 dell’Argentina ha infatti superato Miroslav Klose e con le sue 21 reti è oggi il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Attenzione però a Kylian Mbappé: insegue a quota 20, ormai staccati Klose e Ronaldo il brasiliano a quota 16 e 15 gol.

E poi c’è la battaglia per il titolo di miglior marcatore in questa edizione, ancora apertissima. Ecco la classifica aggiornata.

L’albo d’oro dei Mondiali

La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026

1) Leo Messi (Argentina)

8 gol

1) Kylian Mbappé (Francia)

8 gol

3) Erling Haaland (Norvegia)

7 gol

4) Harry Kane (Inghilterra)

6 gol

4) Jude Bellingham (Inghilterra)

6 gol

6) Ousmane Dembelè (Francia)

5 gol

7) Mikel Oyarzabal (Spagna)

4 gol

7) Vinicius Junior (Brasile)

4 gol

7) Ismaila Sarr (Senegal)

4 gol

7) Julian Quinones (Messico)

4 gol