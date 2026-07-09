Choc in Romania: morto Gabriel Muresan, ex giocatore della nazionale. È annegato nel lago dopo una sauna con gli amici

È deceduto ad Apold, il comune legato alle origini della sua famiglia, dove erano nati i suoi nonni e dove era sindaco da sei anni

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Una drammatica notizia ha colpito il calcio rumeno: Gabriel “Gabi” Mureșan, ex centrocampista della nazionale, è morto annegato in un lago situato nei pressi del comune di Apold, in Transilvania. La tragedia è avvenuta nella serata di mercoledì, quando l’ex calciatore si trovava nella zona insieme ad alcuni amici e ha deciso di entrare in acqua per una nuotata che si è rivelata fatale. Mureșan aveva 44 anni e in carriera aveva vestito anche la maglia della Romania, oltre a essere stato uno dei protagonisti del Cluj, con cui ha conquistato titoli nazionali e disputato competizioni europee.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’ex centrocampista aveva trascorso alcuni momenti in sauna insieme al gruppo di amici. Poco dopo avrebbe scelto di tuffarsi nelle acque del lago, caratterizzate da una temperatura molto più bassa rispetto all’ambiente circostante. L’ipotesi principale presa in considerazione è quella di uno choc termico: il brusco cambiamento ha provocato un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco, facendolo finire sott’acqua. La sua assenza sarebbe stata notata soltanto circa un’ora più tardi.

L’allarme alle autorità è scattato poco prima delle 23. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le squadre di soccorso con i sommozzatori, supportati da un’imbarcazione. Il corpo di Mureșan è stato individuato e recuperato intorno all’una di notte. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, prima di trasferirlo al pronto soccorso di Târgu Mureș, dove è stato ufficialmente dichiarato il decesso. Come previsto dalla procedura in Romania nei casi di morte improvvisa o in circostanze non ordinarie, la polizia locale ha aperto un’indagine. Tuttavia, al momento, non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone e l’ipotesi più accreditata resta quella del tragico incidente. Negli ultimi sei anni Mureșan era il sindaco di Apold, il comune legato alle origini della sua famiglia, dove erano nati i suoi nonni.