Intervistò i campioni più grandi, da Altafini a Maradona, da Rivera a Mazzola, e lavorò con i miti della tivù come Mike Bongiorno e Sandra e Raimondo Vianello

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È morto a 79 anni Luigi Colombo, storico telecronista sportivo che su Telemontecarlo con Josè Altafini inaugurò le cronache a due voci. Colombo – che è morto nella sua Brianza – aveva iniziato a Telemilano 58, antenata di Canale 5 ed era poi passato nel 1981 a Telemontecarlo dove ha commentato oltre 550 partite internazionali, tre Olimpiadi (1984, 1988, 1992) e tre edizioni del Campionato Europeo di calcio (1984, 1988, 1992) inventando trasmissioni come Galagoal, poi fu direttore di Sisal Tv e del quotidiano Lo Sportsman. Una avventura che Colombo ha raccontato nel libro ‘Passo doppio. Ricordi di vita, di calcio e di tivù’. Intervistò i campioni più grandi, da Altafini a Maradona, da Rivera a Mazzola, e lavorò con i miti della tivù come Mike Bongiorno e Sandra e Raimondo Vianello.

“Ha sempre avuto una marcia in più, il suo proverbiale ‘passo doppio’… e con il passo doppio stanotte è salito direttamente in cielo. Maestro di giornalismo sportivo – lo ha voluto ricordare il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani -, è stato un grande innovatore e primo fra tutti hai scoperto e sviluppato il potenziale del mezzo televisivo nel raccontare il calcio estero e lo sport in genere: a lui si deve tra le tante cose la telecronaca a due voci, sperimentata con Josè Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli sugli schermi storici di Telemontecarlo”.

Romani ha poi concluso: “Ci mancheranno – ha aggiunto – la sua proverbiale ironia, i suoi aneddoti, la sua curiosità: una persona di straordinari valori umani, un grande professionista che sapeva raccontare il calcio con eleganza, da sempre profondamente legato alla sua Cesano Maderno. Da oggi la Brianza e tutti noi siamo più poveri”.