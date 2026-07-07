Il numero uno al mondo affronta il tedesco per la quarta volta in carriera: ha sempre vinto nei tre precedenti. È il primo match sul Campo 1

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Una vittoria per raggiungere le semifinali per la terza volta negli ultimi quattro anni a Wimbledon. Di fronte c’è Jan–Lennard Struff, 36enne che ha conquistato i quarti di finale nello Slam londinese per la seconda volta dopo quella del 2018. Jannik Sinner scende in campo oggi, martedì 7 luglio, per la sua quinta partita a Londra. Lo fa dopo una crescita graduale nei primi turni: due vittorie sofferte nei primi due, poi due 3-0 diversi, ma due partite in cui Sinner si è mostrato più sicuro, più in gestione della gara e più in palla rispetto all’inizio.

Prima il successo in cinque set contro Kecmanovic e la vittoria in tre contro Borges, ma arrivata con grande sofferenza. Successivamente le vittorie contro Brooksby e Mochizuki, arrivate in maniera più agevole, con Sinner che sta pian piano trovando ritmo, continuità, sicurezza e profondità nei colpi, ma anche una condizione fisica migliore. La partita contro Struff è un esame importante: in palio c’è un’altra semifinale Slam, che significherebbe tanto dopo la delusione al Roland Garros.

Sinner-Struff, i precedenti

Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff si sono affrontati tre volte in carriera e nei tre precedenti ha sempre vinto Jannik Sinner. Le sfide risalgono tutte al 2024, su tre superfici diverse. Il primo è quello a Indian Wells, con Sinner che su cemento vinse in due set (6-3, 6-4) in maniera abbastanza agevole. Poi quello sulla terra rossa di Montecarlo, dove il numero uno al mondo si impose ancora in due set (6-4, 6-2). Le difficoltà maggiori per Sinner sono invece arrivate proprio sull’erba, ad Halle, dove l’azzurro vinse in tre set (6-2, 6-7, 7-6), soffrendo parecchio. Anche in quel caso erano quarti di finale.

Wimbledon, a che ora gioca Sinner contro Struff

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, scende in campo oggi, 7 luglio, per i quarti di finale del singolare maschile contro Jan-Lennard Struff, numero 74 del mondo. I due si sfidano nel primo match del campo numero 1, alle ore 14: Sinner e Struff apriranno il programma di giornata.

Dove vedere in tv e streaming il match tra Sinner e Struff

La sfida tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.