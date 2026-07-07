Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:24

Gli incontri e i passaggi di “pizzini”: le indagini dei Ros che hanno portato agli arresti per spionaggio | Il video

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Le complesse indagini dei Ros che hanno portato all'arresto di due persone per spionaggio
Icona dei commenti Commenti

Gli incontri, al bar o seduti sulle panchine di un parco, il passaggio di foglietti con messaggi, ma anche il confezionamento di schede microSd e immagini di tante banconote. C’è questo e tanto altri nei video diffusi dai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale che sintetizzano le complesse attività tecniche e servizi di osservazione, controllo e pedinamento alla base dell’inchiesta che hanno portato all’arresto di due persone per spionaggio in favore della Russia.

Il principale indagato è un 59enne ex appartenente ai Servizi segreti italiani e già sottoufficiale dell’Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dell’intelligence russa, coperto da immunità diplomatica in Italia. L’uomo, secondo l’accusa, acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. I due arrestati sono accusati, a vario titolo di “Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione”, “Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione” e
“Accesso abusivo a sistema informatico o telematico”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione