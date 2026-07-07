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Gli incontri, al bar o seduti sulle panchine di un parco, il passaggio di foglietti con messaggi, ma anche il confezionamento di schede microSd e immagini di tante banconote. C’è questo e tanto altri nei video diffusi dai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale che sintetizzano le complesse attività tecniche e servizi di osservazione, controllo e pedinamento alla base dell’inchiesta che hanno portato all’arresto di due persone per spionaggio in favore della Russia.

Il principale indagato è un 59enne ex appartenente ai Servizi segreti italiani e già sottoufficiale dell’Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dell’intelligence russa, coperto da immunità diplomatica in Italia. L’uomo, secondo l’accusa, acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. I due arrestati sono accusati, a vario titolo di “Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione”, “Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione” e

“Accesso abusivo a sistema informatico o telematico”.