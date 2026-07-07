Tutto è avvenuto nel territorio di Santa Teresa Gallura. Inutili i tentativi di rianimazione del medico della struttura e dell'équipe del 118, giunta anche con l'elisoccorso.

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Un bambino norvegese di 9 anni è morto questa mattina a Valle dell’Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura (Olbia-Tempio), nel nord-est della Sardegna, dopo essersi sentito improvvisamente male mentre si trovava all’interno di un residence vicino alla spiaggia della Licciola.

Secondo le prime informazioni, il piccolo avrebbe accusato il malore mentre si trovava vicino all’arenile. Il medico presente nella struttura ricettiva è intervenuto immediatamente, tentando a lungo di rianimarlo. Sul posto sono arrivati anche l’elisoccorso e il personale del 118, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le cause del malore non sono state ancora rese note. Sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato la morte del bambino.