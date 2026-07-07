Berrettini si ferma di nuovo: “Mi è stato diagnosticato un dolore cronico all’anca”

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Neanche il tempo di sorridere per un Wimbledon tutto sommato positivo che per Matteo Berrettini arrivano subito cattive notizie. A 72 ore dalla sconfitta contro Grigor Dimitrov, il tennista romano annuncia sui social che salterà i tornei che aveva in programma per luglio: Gstaad e Kitzbühel. Il motivo è “un dolore cronica all’anca” che lo costringe al riposo. Berrettini tornerà quindi in campo solamente ad agosto, probabilmente con il Masters 1000 del Canada, primo appuntamento della stagione americana sul cemento che porta agli Us Open.

“Ciao a tutti, volevo solo condividere un aggiornamento: purtroppo non giocherò più a Gstaad e Kitzbühel”, ha scritto Berrettini in un messaggio sui social. Poi ha spiegato: “Dopo aver parlato con il mio medico e con il mio team, mi è stato diagnosticato un dolore cronico all’anca e mi è stato consigliato che la scelta migliore è ritirarmi e riposare, così da essere pronto per la tournée americana“. “Grazie per il vostro continuo sostegno e ci vediamo sui campi in cemento”, ha concluso Berrettini.

Il romano si era già dovuto fermare ai quarti del Roland Garros per i soliti problemi agli addominali. Era rientrato solo a Wimbledon, arrivando fino al terzo turno. La sconfitta con Dimitrov ha interrotto i sogni di gloria sull’erba, non la scalata nel ranking, dove oggi è virtualmente alla posizione numero 42. Con i tornei estivi Berrettini avrebbe potuto riavvicinare la top 30, puntando perfino a un posto da testa di serie agli Us Open. Invece l’ennesimo stop ha rimandato anche questo obiettivo.