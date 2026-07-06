Dramma Henderson: cade durante i festeggiamenti dell’Inghilterra e dovrà essere operato. Il suo Mondiale è finito

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Il Mondiale di Jordan Henderson, centrocampista del Brentford, è già finito. E non per un infortunio in campo, ma dopo la vittoria contro il Messico. Il giocatore è infatti caduto male inciampando su un cartellone pubblicitario dopo i festeggiamenti dell’Inghilterra in seguito alla vittoria contro il Messico (3-2) negli ottavi di finale della Coppa del Mondo e si è procurato una frattura al polso. Henderson è stato successivamente trasportato in barella. “Ho sentimenti contrastanti – ha dichiarato il ct della nazionale dei Tre Leoni Thomas Tuchel al termine del match – Sono triste perché Jordan si è infortunato al polso ed è piuttosto grave. Non si addice a una serata come questa il fatto che Jordan non sia con noi. Non conosco la procedura, il medico mi ha detto che è in ospedale”, aveva detto il commissario tecnico.

A distanza di diverse ore dall’infortunio, è arrivata una prima diagnosi: frattura al polso, il calciatore è rimasto in ospedale in Messico e adesso si dovrà anche sottoporre a un intervento chirurgico, come riporta Sky Sport Uk. Il trentaseienne ex Liverpool aveva giocato solo sei minuti ai Mondiali, scendendo in campo nelle fasi finali della vittoria per 2-0 dell’Inghilterra contro Panama nel Gruppo L. Una brutta notizia per la formazione inglese, non tanto per il valore tecnico (indiscutibile, ma a 36 anni non è più un pilastro in campo), quanto per l’importanza all’interno del gruppo.