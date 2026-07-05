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Missione compiuta. L’importante era vincere per la nazionale di pallacanestro, per arrivare alla seconda difficilissima fase delle qualificazioni a Qatar 2027 in seconda posizione, sulla scia dell’imbattuta Turchia, che difficilmente perderà in casa con la Svizzera lunedì 6 luglio. Si ripartirà, quindi, a fine agosto da un buon secondo posto in un girone di ferro con Serbia, Bosnia e sempre Lituania e Islanda. Al Mondiale fra un anno ci andranno solo le prime tre, la strada è ancora lunga ma le premesse sono senz’altro buone, forse anche insperate.

Primi cinque minuti horror con la Lituania che prende il largo, poi la scossa per gli azzurri arriva dalla panchina con l’ingresso di Matteo Spagnolo sul parquet della Virtus Arena di Bologna. E alla fine del primo quarto i punti di svantaggio sono solo tre e l’Italia mette il muso davanti dominando il secondo quarto. Alla terza ripresa l’Italia sembra continuare sul velluto ma i campioni Nba della Lituania si svegliano e recuperano punto su punto fino a fissare a +1 il punteggio prima degli ultimi dieci minuti.

Nei primi quattro minuti dell’ultima frazione gli azzurri perdono il ritmo e la Lituania se ne va a +13, ma a quattro dalla sirena due triple consecutive di Stefano Tonut e Nico Mannion ridanno speranza almeno di poter vivere un finale thrilling, che arriva grazie a un’altra tripla, questa volta di Gabriele Procida. A due minuti dalla fine il tabellone indica Italia 76 e Lituania 82. L’inerzia della partita è cambiata di nuovo, i tiri dei lituani non entrano più e a un minuto dalla fine Mannion va in lunetta e pareggia i conti. E sempre Mannion quando mancano solo 36 secondi s’inventa un’altra tripla dopo l’attacco fallito del gigante dei Denver Nuggets Valanciunas, per poi guadagnarsi i due liberi decisivi che fissano il risultato sull’87 a 84 per l’Italia dei caoch Luca Banchi (ancora assente gravi per motivi familiari) e Marco Ramondino.

Un gruppo che cresce partita dopo partita, una squadra sempre più squadra e una posizione in classifica in partenza della seconda fase di qualificazione che fa ben sperare (secondi dietro la Turchia con 5 vittorie e una sola sconfitta) anche in vista dei ritorni che ci saranno fra fine agosto e febbraio e tra cui il più atteso è senz’altro Simone Fontecchio. Per ora i tifosi azzurri possono godersi soprattutto il Red Mamba Nico Mannion, che chiude l’estate con un biglietto da visita di 27 punti prima di approdare alla nuova squadra romana, la Bc Roma Spqr, di Nelson e Doncic. Ovviamente esulta per la seconda vittoria in pochi giorni il presidente della Fip Gianni Petrucci: “Prima erano piccoli passi, questo è… l’Italia di oggi. Rimaniamo però con i piedi per terra”. Per il coach Marco Ramondino “questo è il più grande onore della mia carriera, purtroppo le condizioni che mi hanno portato ad allenare la squadra in questa finestra… abbiamo parlato con Luca negli spogliatoi al telefono, questa è la sua squadra, io temevo di fare disastri; bisogna fare i complimenti al coach Banchi per il solco che insieme anche con Gigi Datome abbiamo tracciato costruendo questo gruppo”.