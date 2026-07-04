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Ha salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni che stavano rischiando di annegare, poi, una volta raggiunta la riva, si è accasciato sulla battigia ed è morto, probabilmente stroncato da un malore. È tutto avvenuto sabato mattina a Otranto (Lecce) vicino al lido La Castellana.

La vittima è un uomo di 54 anni, Gennaro Cagnazzo, residente a Sanarica. Secondo una prima ricostruzione, i due bambini erano entrati in difficoltà a causa delle condizioni del mare, particolarmente agitato. Il forte vento e le onde li avevano spinti al largo, impedendo loro di rientrare autonomamente verso la spiaggia. Accortosi del pericolo, il padre non ha esitato a gettarsi in acqua. È riuscito a raggiungere i figli e a riportarli entrambi sani e salvi fino alla riva, mettendoli definitivamente al sicuro.

Pochi istanti dopo, però, l’uomo si è improvvisamente accasciato sulla battigia, perdendo conoscenza. I primi soccorsi sono stati prestati dai due bagnini in servizio nello stabilimento balneare, che hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale del 118 giunto sul posto. Ogni tentativo si è però rivelato vano e per il 54enne non c’è stato nulla da fare. I due bambini, invece, stanno bene e non hanno riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Otranto, che hanno svolto gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il mare alimentato da un forte vento di maestrale, era forza 3/4 con onde alte e una corrente che spingeva verso il largo. La zona è conosciuta per la forte risacca che si forma in queste condizioni meteo marine. I due bambini si trovavano a circa 100 metri dalla riva dove l’acqua è profonda circa un metro e mezzo. Avrebbero incominciato ad annaspare e chiedere aiuto perché non riuscivano a tornare a riva. La morte sarebbe stata causata da un infarto. Cagnazzo era in spiaggia con dei parenti, la moglie al momento della tragedia non era presente. I bambini sotto choc, sono stati allontanati e affidati alle cure di uno psicologo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e personale della capitaneria di porto. Il pm di turno Alessandro Prontera ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

“Una famiglia di persone per bene, le più oneste che io abbia conosciuto. La tragedia ha sconvolto tutti a Sanarica. La notizia l’abbiamo appresa dai social. Lui abitava a Maglie con la famiglia ma aveva conservato un rapporto stretto col suo paese di origine dove vivono il padre e le due sorelle, tanto che i funerali si terranno qui domani pomeriggio” ha detto Salvatore Sales, il sindaco di Sanarica, il paese di origine di Gennaro Cagnazzo, l’uomo morto oggi ad Otranto dopo avere tratto in salvo i suoi due figli che rischiavano di annegare. L’uomo era funzionario amministrativo del Cnr a Lecce.