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Azzurri avanti tutta: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego raggiungono Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Tre su tre nel tabellone maschile per l’Italia, ma arriva un grande sorriso anche dal femminile: Jasmine Paolini batte Viktorija Golubic e resta l’unica italiana ancora in corsa.

Berrettini non si ferma: battuto Fils

Il romano non si ferma nemmeno davanti a un avversario ostico come il francese Arthur Fils, confermando quanto aveva già dimostrato al Roland Garros: quando è in salute, è ancora uno dei tennisti più forti al mondo. Sul Centrale dell’All England Club, il tennista azzurro centra una vittoria di grande spessore, superando la testa di serie numero 20 con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 in poco meno di tre ore di gioco. Tre anni dopo l’ultima volta, Berrettini ritrova il terzo turno di Wimbledon: ora attende uno tra Mensik e Dimitrov, sarà un altro match durissimo, ma con vista sugli ottavi. Berrettini ci arriva in fiducia, dopo una sfida in cui – oltre al servizio dominante – ha messo in mostra una solidità e una costanza incoraggianti.

Cobolli supera un altro test

Devo sopravvivere: questo il concetto espresso da Flavio Cobolli per spiegare la sua prima settimana a Wimbledon e il processo di adattamento all’erba, non certo la sua superficie preferita. Un anno fa però il romano si spinse fino ai quarti. Più gioca, più si adatta. E più si va avanti, più l’erba rallenta. Nel frattempo Cobolli ha superato anche l’ostacolo chiamato James Duckworth: sul campo numero 3 si è imposto in quattro set con il punteggio di 7-6 (4), 3-6, 7-6 (3), 6-1 in tre ore esatte di gioco. Fondamentale per l’azzurro è stato soprattutto vincere i due tie–break, evitando che il match prendesse una china complicata. Ora però l’asticella si alza: al terzo turno c’è il russo Khachanov, testa di serie numero 19.

Sonego re del quinto set

La prima gioia del giovedì italiano è arrivata invece da Sonego. L’azzurro, che ci ha abituati da sempre a maratone lunghissime negli Slam, anche questa volta non ha deluso le aspettative: ha sconfitto Gabriel Diallo in cinque set, dopo quasi 4 ore e mezza di battaglia. Il punteggio finale recita 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4), 6-7 (6), 6-2, consacrando Sonego come re del quinto: dopo aver perso il tie-break, ha reagito conquistando il match. “Direi che mi piace la lotta – ha confessato il tennista azzurro – Prima di perdere cerco di non lasciarmi mai andare e di provare sempre a recuperare; questo mi dà la forza per portare la partita il più avanti possibile. Qui si vedono molte partite lottate, bisogna essere preparati e pronti fisicamente e mentalmente, per affrontare cinque set: questo è lo Slam”. Ora Sonego affronterà al terzo turno Taylor Fritz, numero 7 al mondo.

Jasmine Paolini risponde presente

La 30enne di Bagni di Lucca, n.17 del ranking e 13esima favorita del seeding – alla sesta partecipazione al tabellone principale, con la finale del 2024 come miglior risultato -, ha superato al secondo turno per 7-6(0) 6-4, in un’ora e quaranta minuti di partita, l’elvetica Victorija Golubic, n.62 Wta. Sabato Paolini dovrà vedersela con la greca Maria Sakkari, n.43 Wta. La 30enne di Atene è avanti per 3-2 nel bilancio dei confronti diretti con la toscana dopo essersi aggiudicata in due set il più recente, disputato al secondo turno sul cemento di Doha lo scorso febbraio. Per Paolini però questo Wimbledon sa di possibile rinascita: era dal torneo di Indian Wells che non riusciva a vincere due partite consecutivamente.

La sconfitta della giovane Grant

La giornata non era però iniziata nel migliore dei modi: Tyra Grant, 18enne che all’esordio aveva vinto contro Katie Boulter il suo primo match di sempre nello Slam londinese, ha ceduto in due set a Marie Bouzkova. “Sono partita bene all’inizio, sapevo come giocare, cosa fare e tutto stava funzionando abbastanza bene. Poi credo che il servizio abbia iniziato a penalizzarmi un pò”, ha spiegato la giovane azzurra a fine gara. “Alla fine ho fatto un buon torneo, con tanti aspetti positivi da portare a casa, ma è dura andare via con una sconfitta così. Non sono ancora così abituata a giocare con giocatrici di questo tipo“, ha aggiunto Tyra Grant. Provando a rimanere ottimista: “So che sto facendo le cose giuste e devo continuare a migliorare”

Wimbledon 2026, i risultati degli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini-Arthur Fils: 6-4, 7-5, 3-6, 6-3

Flavio Cobolli-James Duckworth: 7-6, 3-6, 7-6, 6-1

Lorenzo Sonego-Gabriel Diallo: 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini-Viktorija Golubic: 7-6, 6-4

Tyra Grant-Marie Bouzkova: 5-7, 3-6

Dove vedere Wimbledon in tv e streaming

Le sfide degli italiani in campo oggi a Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e sugli altri canali di Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma NOW Tv.