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Ultimo aggiornamento: 12:17

In Venezuela dopo il terremoto arrivano gli sciacalli: militari pizzicati a “ripulire” alcune case – Video

di Redazione Esteri
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La denuncia dei giornali indipendenti: televisori ed elettrodomestici portati via dai ruderi
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Dopo la rabbia, arriva la resa. Una settimana dopo il terremoto in Venezuela che ha distrutto la zona costiera a nord di Caracas, la popolazione colpita ha perso quasi tutte le speranze di ritrovare i propri cari. Migliaia di famiglie hanno perso tutto, comprese le loro case. I ruderi, quello che è rimasto delle loro abitazioni, sono in balia degli sciacalli, che da giorni razziano di tutto. A questi delinquenti si sono uniti anche molti agenti di sicurezza, come denuncia da giorni coraggiosamente la stampa indipendente. Nel video, riporta l’Ansa, alcuni militari intenti a “ripulire” alcune case.

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