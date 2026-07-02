Dopo la rabbia, arriva la resa. Una settimana dopo il terremoto in Venezuela che ha distrutto la zona costiera a nord di Caracas, la popolazione colpita ha perso quasi tutte le speranze di ritrovare i propri cari. Migliaia di famiglie hanno perso tutto, comprese le loro case. I ruderi, quello che è rimasto delle loro abitazioni, sono in balia degli sciacalli, che da giorni razziano di tutto. A questi delinquenti si sono uniti anche molti agenti di sicurezza, come denuncia da giorni coraggiosamente la stampa indipendente. Nel video, riporta l’Ansa, alcuni militari intenti a “ripulire” alcune case.