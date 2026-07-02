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Paolo Maldini resta il principale candidato per assumere un ruolo centrale nella nuova Federcalcio, ma Giovanni Malagò invita alla prudenza e fissa i tempi per le decisioni. Il presidente della Figc, al termine del Consiglio federale, ha spiegato che il quadro dovrebbe definirsi rapidamente: “Nell’arco di una settimana è tutto chiuso. Poi c’è anche il discorso del team manager e del direttore tecnico. Sono diverse le cose da sistemare”.

Sul possibile tandem con Antonio Conte commissario tecnico, Malagò non si sbilancia: “La sostenibilità di Maldini dt e Conte ct? Non mi sono posto il problema. Non è detto ci sia questa direzione. Ci sono molte variabili che incidono e consiglio di non battere una sola pista”.

Negli ultimi giorni però i contatti con Maldini si sono intensificati. L’ex capitano del Milan è indicato come il favorito per diventare presidente del Club Italia e direttore tecnico, con un ruolo di coordinamento dell’intera filiera azzurra e nella scelta dei commissari tecnici. Malagò mantiene il riserbo: “Non so dire se sono vicinissimo o lontano ma ci sto lavorando molto. Può essere questione di ore oppure no. Ho letto diversi nomi, non mi sento né di smentirli né di confermarli. Possono creare problemi ad alternative o piani B”.

Il presidente federale ha inoltre chiarito che la scelta del nuovo ct arriverà solo dopo quella del direttore tecnico: “Sul ct posso ribadire che non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che debba avvenire solo dopo che si è chiusa la casella del dt”.

Il nome di Antonio Conte però resta in pole, soprattutto dopo l’apertura dalla Serie A. Malagò ha rivelato che il presidente della Lega, Giuseppe Marotta, ha annunciato l’intenzione di proporre un sostegno economico ai progetti della Nazionale: “Ho molto apprezzato”. Anche sul fronte sponsor, ha aggiunto, c’è margine per rafforzare le risorse federali senza che siano i partner a indirizzare la scelta del futuro commissario tecnico. Tradotto: più soldi per pagare lo stipendio dell’ex tecnico del Napoli.