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Ultimo aggiornamento: 6:27

Mondiali 2026, le partite di oggi: l’Inghilterra sfida il Congo. Tocca anche a Usa e Bosnia | Orari e dove vederle in tv

di Domenico Cannizzaro
È ancora Africa contro Europa: Kane e compagni sfidano una delle rivelazioni della fase a gironi. Poi Belgio-Senegal e nella notte tornano i padroni di casa | Il programma dell'1 e 2 luglio
Mondiali 2026, le partite di oggi: l’Inghilterra sfida il Congo. Tocca anche a Usa e Bosnia | Orari e dove vederle in tv
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La Norvegia ha eliminato la Costa d’Avorio, mentre il Marocco ha fatto fuori l’Olanda. Oggi, 1 luglio, ci saranno altre due sfide tra nazionali africane ed europee. Si comincia alle 18 con la rivelazione Repubblica Democratica del Congo che sogna l’impresa contro l’Inghilterra di Harry Kane, che parte ovviamente favorita. Il Mondiale ha però già dato prova che nulla è scontato e allora anche il Senegal – dopo essersi qualificato con una sola vittoria e due sconfitte – ora vuole battere il Belgio nella sfida serale delle ore 22:00.

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Nella notte italiana tra l’1 e il 2 luglio sarà il momento degli Stati Uniti padroni di casa che affrontano la Bosnia, nazionale che ha eliminato l’Italia ai playoff. Dopo un’ottima fase a gironi, la nazionale di Pochettino vuole adesso conquistare gli ottavi di finale. Dal canto suo la Bosnia punta sul talento di Alajbegovic per provare a beffare Pulisic e compagni.

Mondiali 2026, le partite di oggi 1 e 2 luglio

Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo
Orario: 18:00
Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Belgio-Senegal
Orario: 22:00
Seattle: Lumen Field
Dove vedere in tv e streaming: DAZN,Rai 1 e RaiPlay

Usa-Bosnia
Orario: 02:00 (notte tra l’1 e il 2 luglio)
Santa Clara: Levi’s Stadium
Dove vedere in tv e streaming: DAZN

Dove vedere i Mondiali: Dazn e Rai

Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 sono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma 35 partite vengono trasmesse anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite del 27 e 28 giugno, la sfida tra Belgio e Senegal di mercoledì alle ore 22 si vede sia su Dazn, ma anche in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Gli altri match invece sono visibili in esclusiva sulla piattaforma streaming.

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