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“È passato qualche anno da quando ti tenevo in braccio in pullman”. Ricordi di una Juventus che non c’è più e selfie tra una delle coppie più bizzarre che il made in Italy potrebbe regalare. Roberto Baggio e Lapo Elkann si sono incontrati sugli spalti durante i Mondiali di calcio in corso negli Stati Uniti. Foto e selfie di rito, ma anche una dedica inaspettata postata dal Divin Codino sui social.

Baggio infatti ha ricordato i suoi anni in bianconero, quando arrivò da pupillo dell’avvocato Agnelli. Alla Juve vinse scudetto, Coppa Italia e Coppa Uefa, ma anche il Pallone d’Oro nel 1993. Lapo Elkann era ancora un ragazzino, che sedeva sulle gambe di Baggio “mentre andavamo con tutta la squadra della Juve da Villar Perosa allo stadio delle Alpi“, scrive Baggio. Che aggiunge: “Quanta nostalgia di quei tempi”. E conclude con due cuori: bianco e nero.