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Quattro tie-break, 4 ore e un quarto di partita, un’intensità e una qualità altissima. Matteo Berrettini inizia con il botto il suo Wimbledon e lo fa contro Stan Wawrinka, che per l’ultima volta ha giocato nello Slam londinese. 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 il finale in oltre quattro ore: alla fine Wawrinka dice “bravo” a Berrettini, lui dal canto suo gli lascia la scena e invita il pubblico ad applaudirlo con grande sportività.

“Lui è una leggenda e oggi lo ha dimostrato. Nel 2014 ho giocato qui Wimbledon junior e lui giocava con Federer. Sono grato di essere qui oggi, sono andato negli spogliatoi per dargli l’asciugamano della sua ultima partita“, ha spiegato Berrettini nel post gara, intervistato in mezzo al campo. “Abbiamo giocato più di quattro ore, mi piace giocare con quest’atmosfera e quando è uscito il sorteggio ero contento di giocare contro di lui. Io ora sono felice di essere in campo. Dopo Parigi abbiamo lavorato ogni giorno. Ora il torneo non è ancora finito, bisogna pensare alla prossima partita”. Berrettini giocherà contro Arthur Fils.

A fine partita piange anche Stan Wawrinka, intervistato prima di Matteo Berrettini: “Non vorrei ritirarmi, ma so che è il momento. Questo sport mi ha dato grandi emozioni, mai ho immaginato che forse ce l’avrei fatta a giocare una volta qui e invece ce l’ho fatta tante volte. Non è facile dire addio a qualcosa che ami tanto, sono grato per ciò e voglio ringraziare tutti perché ho avuto la possibilità di giocare per l’ultima volta qui.