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Dopo il debutto choc di Jannik Sinner, oggi tocca ad altri sei tennisti italiani testare l’erba di Wimbledon. In realtà la conosce già bene Tyra Grant, la 18enne passata dalle qualificazioni e per la prima volta in un tabellone Slam. Il suo debutto assoluto ai Championships è fissato alle ore 12 sul campo 3, contro la padrona di casa Katie Boulter. Nello stesso momento, anche la numero 1 azzurra, Jasmine Paolini, gioca sul campo 12 contro la 21enne statunitense Robin Montgomery. Sono loro le uniche due speranze italiane al femminile, dopo l’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto.

Nel tabellone maschile invece, come ha dimostrato anche il recente Roland Garros, l’Italia ha molte carte da giocarsi. Una di queste è certamente Flavio Cobolli, finalista a Parigi e capace di raggiungere i quarti a Londra un anno fa. Il suo debutto sul campo 2 è previsto in serata contro l’argentino Mariano Navone. Il campo 4 invece diventa azzurro per la presenza sia di Matteo Arnaldi che di Lorenzo Sonego. Il ligure, anche lui reduce dalla semifinale del Roland Garros, sfida Quentin Halys. Poi tocca al torinese contro un altro argentino, Tomas Martin Etcheverry.

Il match clou di giornata però resta quello tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka, non a caso piazzato dagli organizzatori come terzo incontro sul campo numero 1. Se il romano sta bene, è considerato la mina vagante di questo tabellone di Wimbledon. Poteva sperare in un avversario migliore? Dipende. Wawrinka, con i suoi 41 anni, è sulla via del ritiro e tenterà di regalarsi un’ultima grande emozione sull’erba londinese. Ma Berrettini sembra avere tutte le armi per disinnescare anche qualche sussulto d’orgoglio.

Wimbledon 2026, gli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini-Stan Wawrinka: campo 1, terzo match

Flavio Cobolli-Mariano Navone: campo 2, quarto match

Matteo Arnaldi-Quentin Halys: campo 4, secondo match

Lorenzo Sonego-Tomas Martin Etcheverry: campo 4, terzo match

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini-Robin Montgomery: campo 12, ore 12

Tyra Grant-Katie Boulter: campo 3, ore 12

Il programma degli italiani oggi a Wimbledon

CENTRE COURT

Dalle 14:30

Taylor TOWNSEND USA vs [3] Iga SWIATEK POL

A seguire

[6] Taylor FRITZ USA vs Jack DRAPER GBR

A seguire

Serena WILLIAMS USA vs Maya JOINT AUS

NO. 1 COURT

Dalle 14:00

Alexander BLOCKX BEL vs [2] Alexander ZVEREV GER

A seguire

Lois BOISSON FRA vs [2] Elena RYBAKINA KAZ

A seguire

Stan WAWRINKA SUI vs Matteo BERRETTINI ITA

NO. 2 COURT

Dalle 12:00

[6] Amanda ANISIMOVA USA vs Lina GJORCHESKA MKD

A seguire

Otto VIRTANEN FIN vs [4] Ben SHELTON USA

A seguire

[8] Elina SVITOLINA UKR vs Daria SNIGUR UKR

A seguire

Mariano NAVONE ARG vs [9] Flavio COBOLLI ITA

NO. 3 COURT

Dalle 12:00

Katie BOULTER GBR vs Tyra GRANT ITA

A seguire

[5] Alex DE MINAUR AUS vs Roman Andres BURRUCHAGA ARG

A seguire

[15] Jakub MENSIK CZE vs Toby SAMUEL GBR

Non prima delle 17:00

Nadia PODOROSKA ARG vs [12] Marta KOSTYUK UKR

COURT 12

Dalle 12:00

[13] Jasmine PAOLINI ITA vs Robin MONTGOMERY USA

A seguire

Thanasi KOKKINAKIS AUS vs [10] Alexander BUBLIK KAZ

A seguire

[29] Alexandra EALA PHI vs Renata ZARAZUA MEX

A seguire

[17] Frances TIAFOE USA vs Terence ATMANE FRA

COURT 18

Dalle 12:00

Kayla DAY USA vs [26] Madison KEYS USA

A seguire

[19] Karen KHACHANOV vs Billy HARRIS GBR

A seguire

Dane SWEENEY AUS vs Grigor DIMITROV BUL

A seguire

Ella SEIDEL GER vs [9] Linda NOSKOVA CZE

COURT 4

Dalle 12:00

Tereza VALENTOVA CZE vs Karolina PLISKOVA CZE

A seguire

[32] Matteo ARNALDI ITA vs Quentin HALYS FRA

A seguire

Lorenzo SONEGO ITA vs [29] Tomas Martin ETCHEVERRY ARG

A seguire

Camila OSORIO COL vs Simona WALTERT SUI

Dove vedere Wimbledon in tv e streaming

Le sfide degli italiani in campo oggi a Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e sugli altri canali di Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali Sky e in streaming sulla piattaforma NOW Tv.