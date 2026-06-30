Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Los Silos, un noto complesso architettonico alto 35 metri, si è trasformato in un obitorio improvvisato nello stato venezuelano costiero di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di mercoledì. È qui che tanti venezuelani si stanno recando come ultima speranza di ritrovare i corpi dei propri cari defunti. Si tratta di un edificio con una superficie di 4mila metri quadrati, la cui facciata decorata è opera dell’artista venezuelano Carlos Cruz-Diez. Si trova all’interno del porto di La Guaira ed è diventato una sorta di struttura di raccolta di tanti corpi esposti in fila sul lungomare, dove i parenti riconoscono le salme. La maggior parte dei cadaveri è ricoperta di calce, e molti altri si trovano all’aperto in contenitori refrigerati portatili. Sono presenti anche delle urne, come riferisce la stampa locale.