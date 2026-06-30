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Ultimo aggiornamento: 18:29

Terremoto in Venezuela, un ex deposito di grano trasformato in obitorio: centinaia di bare accatastate e famiglie in cerca dei propri cari

di F. Q.
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Qui i parenti delle vittime cercano i cadaveri dei propri cari
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Los Silos, un noto complesso architettonico alto 35 metri, si è trasformato in un obitorio improvvisato nello stato venezuelano costiero di La Guaira, il più colpito dal doppio terremoto di mercoledì. È qui che tanti venezuelani si stanno recando come ultima speranza di ritrovare i corpi dei propri cari defunti. Si tratta di un edificio con una superficie di 4mila metri quadrati, la cui facciata decorata è opera dell’artista venezuelano Carlos Cruz-Diez. Si trova all’interno del porto di La Guaira ed è diventato una sorta di struttura di raccolta di tanti corpi esposti in fila sul lungomare, dove i parenti riconoscono le salme. La maggior parte dei cadaveri è ricoperta di calce, e molti altri si trovano all’aperto in contenitori refrigerati portatili. Sono presenti anche delle urne, come riferisce la stampa locale.

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