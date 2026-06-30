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Ultimo aggiornamento: 11:43

Terremoto in Venezuela, bimbo di 12 anni estratto vivo dopo cinque giorni: così i vigili del fuoco lo identificano e lo salvano

di Redazione Esteri
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Il messaggio dei soccorritori: "Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos, un bambino di 12 anni, che era rimasto bloccato sotto i detriti nel settore di Macuto, a la Guaira"
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Un bambino di 12 anni è stato salvato in Venezuela dopo essere sopravvissuto cinque giorni sotto le macerie nello stato di La Guaira. L’incredibile salvataggio è avvenuto nella tarda serata di lunedì, cinque giorni dopo il sisma. Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota: “Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos, un bambino di 12 anni, che era rimasto bloccato sotto i detriti nel settore di Macuto, a la Guaira“. La notizia è stata rilanciata anche dalla Cnn che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella.

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