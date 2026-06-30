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Un divanetto finito sopra ai fili della linea Atm filobus, alberi sradicati, tendoni divelti. Sono i danni del forte temporale che lunedì 29 giugno ha colpito la città di Milano.

Il mobile, probabilmente scaraventato in strada da un palazzo limitrofo, si è infatti poggiato sui cavi che attraversano Viale Umbria in seguito alle forti raffiche di vento e al downburst che ha investito il capoluogo lombardo.

Anche nell’area tra la Barona e il Giambellino si contano i danni. Nelle immagini i tendoni distrutti nel parco di via Walter Tobagi e gli alberi caduti in via Cesare Chiodi. Sul posto ha operato anche la protezione civile.