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Il governo Meloni fa la guerra ai parchi e alle aree protette. Dai più grandi e famosi, come il Gran Paradiso, lo Stelvio e il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; dalle riserve naturali, come quella di Orbetello, in Toscana, o quella dei Giganti della Sila, in Calabria; fino alle 32 aree marine protette. E non fa nulla se lo stesso ministero dell’Ambiente (Mase) nel 2023, con decreto ministeriale, ha adottato la Strategia nazionale biodiversità 2030 che recepisce gli obiettivi della Strategia europea per la biodiversità 2030. Tradotto? Entro quella data ciascuno Stato membro dovrà aver protetto legalmente almeno il 30% della propria superficie terrestre e della propria superficie marina. Ma qui il cortocircuito: Gilberto Pichetto Fratin sta inviando lettere a tutti gli enti statali per comunicare loro i tagli. Non inferiori al 20%. Una cifra enorme. E allora la protezione si fa più difficile. E i risultati di quei piani – europeo e nazionale – si allontanano. Vediamo perché.

Da circa due settimane aree marine protette, parchi nazionali e riserve statali stanno ricevendo le comunicazioni dal Mase relative ai tagli nelle assegnazioni dei fondi per le spese di natura obbligatoria. La riduzione delle risorse, per come viene spiegato, sarebbe l’effetto di minori fondi a disposizione del ministero dell’Ambiente, stabiliti dalla legge di Bilancio dello scorso anno. Ciò che si apprende è che non si tratta di tagli lineari ma variabili, a seconda della singola realtà. Complessivamente, tuttavia, la contrazione delle risorse si aggira intorno al 23% dei finanziamenti dello scorso anno. Nel caso di alcuni parchi nazionali si parla di circa 700mila euro: un calo che va a colpire il funzionamento ordinario degli enti, indebolendo le principali funzioni di conservazione e valorizzazione delle aree protette.

“Tagliare i fondi alle aree naturali protette dello Stato danneggia non solo gli enti gestori, che a metà giugno si ritrovano una disponibilità economica di almeno il 20% in meno per l’anno in corso, ma lo stesso patrimonio naturale che parchi nazionali, riserve statali e aree marine protette tutelano” afferma a ilFattoQuotidiano.it Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali Wwf Italia. “È un attacco diretto al nostro capitale naturale perché riduce i controlli, i monitoraggi, gli interventi di risanamento, i servizi antincendio, le attività di ricerca e di educazione ambientale. E purtroppo non è il solo attacco che la natura italiana sta subendo. In queste settimane una proposta di legge che vuole deregolamentare la caccia è in discussione in Parlamento con la maggioranza impegnata ad approvarla nonostante gli appelli di scienziati, la mobilitazione delle associazioni e le proteste della società civile. Viene veramente da chiedersi che tipo di natura vogliono la presidente Meloni e il suo governo per il nostro Paese”.

Le organizzazioni Blue Marine Foundation, Greenpeace Italia, Italia Nostra, Lipu, Marevivo, Mountain Wilderness, ProNatura, WWF Italia e Worldrise hanno criticato la scelta dell’esecutivo: “È l’ennesima prova di una politica che non vuole ritenere la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi un grande investimento, anche per le future generazioni, come stabilisce la nostra Costituzione“. E ancora: “Il nostro Paese avrebbe bisogno esattamente del contrario, perché abbiamo un territorio fragile, sottoposto agli effetti del cambiamento climatico e con uno spaventoso incremento annuale di terreno cementificato: le aree protette sono strumenti efficaci per contrastare questi pericoli e dovrebbero essere gestite al meglio”.

La riduzione dei fondi avrà un’incidenza negativa e diretta sulla continuità dei servizi essenziali: monitoraggio e azioni di conservazione, apertura al pubblico, educazione ambientale, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché prevenzione antincendio boschivo, particolarmente critica nell’attuale stagione estiva. Oltre a ciò, le associazioni fanno notare che “la compressione a esercizio in corso espone la gestione al rischio concreto del mancato rispetto di impegni già assunti“. Dal momento che “tagli così pesanti arrivano a metà anno quando gli enti gestori hanno già impegnato, se non speso, le somme su cui potevano fare affidamento sulla base del consolidato. Come si fa a chiedere maggior efficienza ed efficacia ai soggetti che gestiscono queste aree protette se i fondi assegnati vengono ridotti di un quarto a metà esercizio? Che tipo di pianificazione può fare un soggetto gestore se la cifra a sua disposizione per tutto l’anno viene cambiata unilateralmente a fine giugno?”.

Sempre a ilFattoQuotidiano.it, il presidente di FederParchi, Luca Santini, racconta che “sto chiedendo l’impegno al Mase, e al governo nel suo complesso, per aprire un tavolo istituzionale allo scopo di riportare le risorse che servono alle aree protette nel 2027. Se il taglio è momentaneo, noi cerchiamo di fare la nostra parte. Ma non dev’essere una misura strutturale. L’ambiente è un settore strategico, in particolar modo per l’Italia, che dispone della più grande biodiversità d’Europa. Abbiamo quindi la responsabilità nel conservarla e nel tutelarla”. Secondo Santini saranno soprattutto le aree marine “a risentire maggiormente della riduzione decisa dal Mase. Il rischio è che non riescano a chiudere il bilancio in pareggio”.