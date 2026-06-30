Germania eliminata, il cancelliere Merz: “Orgogliosi di voi, avete entusiasmato il nostro Paese”. Stampa tedesca e social impazziscono

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“Anche se l’eliminazione fa male, che partita. Con il vostro impegno e lo spirito di squadra avete entusiasmato il nostro Paese. Siamo orgogliosi di voi”. Sono bastate queste parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz per far infuriare i tifosi della Germania dopo l’eliminazione della nazionale dai Mondiali ai sedicesimi di finale contro il Paraguay. Dopo le critiche per il tweet post eliminazione, Merz ha scritto sui social: “Festeggiamo insieme i successi. E nelle sconfitte restiamo uniti. È questo che ci rende forti. Chi indossa l’aquila sul petto merita il nostro sostegno, non il nostro scherno”,

Le parole del cancelliere hanno provocato reazioni negative sia tra i tifosi sia nel mondo politico tedesco, con molti che gli hanno contestato di aver elogiato una prestazione ritenuta deludente e di non aver colto il malumore dell’opinione pubblica. Secondo Bild, il primo messaggio non sarebbe stato approvato personalmente da Merz. Il nuovo intervento punta quindi a chiarire che l’intento del cancelliere era esprimere vicinanza alla squadra e richiamare all’unità, non quello di celebrare la prestazione sportiva.

Ma non è bastato per placare la furia dei tifosi e della stampa tedesca, che non ha di certo avuto parole dolci per la squadra di Nagelsmann. L’allenatore intanto precisa: “Io non mi dimetto”. Eliminazione che non è andata appunto nemmeno giù alla stampa. La Germania ha infatti fallito l’accesso agli ottavi per la terza Coppa del Mondo consecutiva. “Un nuovo incubo per il calcio tedesco“, scrive la Bild, il principale quotidiano del paese, parlando di una “eliminazione imbarazzante” e di una “prestazione disastrosa”.

Toni simili a quelli utilizzati dalla Suddeutsche Zeitung, il principale quotidiano di Monaco, nella sua edizione online: “La nuova umiliazione”, il titolo dell’articolo in cui viene sottolineato come, tolto il 7-1 a Curacao, la Germania non abbia “offerto una sola prestazione vincente” e torna quindi a casa “con un meritatissimo biglietto di ritorno“. Kicker punta il dito anche contro il ct Julian Nagelsmann, evidenziando che questa sconfitta “è un’ammissione del fallimento del calcio tedesco e di Nagelsmann”, tecnico arrivato nell’autunno 2023 e sotto contratto fino al 2028, che “non è riuscito a incanalare e sviluppare i punti di forza della sua squadra”.

“Contro il Paraguay, la Germania ha vissuto una fine da incubo in un torneo in cui non è mai veramente entrata in partita“, scrive infine il Frankfurter Allgemeine Zeitung, mettendo in discussione anche il futuro del commissario tecnico della nazionale (“Il periodo di Nagelsmann come allenatore della nazionale sta forse per finire proprio dove è iniziato?”). Nagelsmann infatti ha disputato le sue prime partite alla guida della Mannschaft proprio negli Stati Uniti nell’ottobre 2023, ma come detto non sembra intenzionato a dimettersi. Un’eliminazione che brucia e che dimostra anche le difficoltà di una nazionale come quella tedesca di tornare a competere ad altissimi livelli dopo il successo nel 2014.