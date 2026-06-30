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Ultimo aggiornamento: 17:59

Pizzaballa racconta la sua visita nella Striscia: “Gaza è un disastro. I topi mordono i bambini e le persone vivono in mezzo alle fognature”

di Redazione Esteri
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La testimonianza del cardinale, intervistato da Lucio Caracciolo all'evento di Limes
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“Gaza è un disastro”. Lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, dialogando con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, raccontando la sua visita nella Striscia, della settimana scorsa: “Le città – dice – sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafah non esiste più. Ciò che a me colpisce di più è il fatto di viaggiare su strade fortuite, in mezzo alle tende, alle fognature. Qui vive la gente di Gaza. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori. E una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che mordono. Mordono soprattutto i bambini e Gaza è piena di bimbi”

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