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Nello stato di La Guaira i residenti hanno affrontato i militari, esortandoli a partecipare alle operazioni di soccorso in seguito ai terremoti letali che hanno colpito il Venezuela. Di fronte alle critiche della popolazione locale, i soldati hanno imbracciato pale e picconi per aiutare a rimuovere le macerie. “Vengono a scattare foto e poi se ne vanno, mentre noi restiamo qui a soffrire”, ha dichiarato un residente di Tanaguarena, denunciando l’inadeguatezza dei soccorsi.