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Marcell Jacobs corre sempre più veloce. Se all’Olimpico di Roma aveva infranto il muro dei 10 secondi, nella gara di Diamond League di domenica a Parigi è arrivato un importante terzo posto e un tempo che lascia sensazioni incoraggianti: l’azzurro ha chiuso i 100 metri in 9.96, togliendo tre centesimi al primato stagionale. Notizia più che positiva in vista dell’appuntamento cruciale di questo 2026: gli Europei di agosto a Birmingham. Lo stesso Jacobs, postano sui social il video della sua gara, si è mostrato molto ottimista: “Step by step. Trust the process…”.

Insomma, “passo dopo passo” Jacobs sta tornando a grandissimi livelli. E il “processo” in cui ora ha fiducia coincide con il ritorno con il suo storico allenatore Paolo Camossi, con cui aveva raggiunto i due ori olimpici a Tokyo (100 metri e staffetta 4×100) nel 2021. L’azzurro delle Fiamme Oro, che a settembre compirà 32 anni, a Parigi ha mostrato una corsa fluida e decontratta, come non la si vedeva da tempo. Soprattutto, è tornato a non perdere velocità negli ultimi metri, una delle sue caratteristiche migliori.

Il terzo posto, alle spalle di Trayvon Bromell che chiude in 9.91 e Noah Lyles in 9.92, è frutto proprio di un recupero nel finale, in cui Jacobs si è lasciato alle spalle il sudafricano Akani Simbine (9.97) e il campione del mondo dei 60 indoor Jordan Anthony, in 9.99. La forma sembra in costante crescita, come dimostra anche l’agenda dell’azzurro, che torna in gara già mercoledì nel meeting austriaco di Eisenstadt.