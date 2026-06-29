L’eliminazione della Corea del Sud diventa un affare di stato: “Ct incompetente e impreparato”. Lui si dimette, le tv gli oscurano il volto

La nazionale asiatica non è riuscita a rientrare tra le otto migliori terze e in patria è scoppiato il caos. Il presidente chiede un'inchiesta sulla federcalcio

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Tre punti, -1 di differenza reti: un bottino che alla Corea del Sud non è bastato per andare avanti tra le migliori terze (la peggiore a farcela è stato il Senegal con 3 punti, ma +2 di differenza reti). Il flop della nazionale coreana ai Mondiali è diventato così un affare di stato ed è sceso in campo persino il presidente Lee Jae Myung. Il capo dello Stato, “sconcertato” per l’eliminazione della nazionale nella prima fase, ha attaccato a testa bassa il ct Hong Myung-bo e ha chiesto un’inchiesta sulla federcalcio. “Quando la faziosità viene anteposta alla competenza e le persone impreparate vengono scelte per occupare posizioni di leadership, il risultato è inevitabile. Offro le mie più sincere scuse ai tifosi per la profonda delusione causata da questa sconfitta inaccettabile. Ci impegneremo con rapidità a riformare l’amministrazione sportiva per garantire che nulla di simile accada di nuovo”, le parole di Lee Jae Myung in un lungo messaggio.

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Successivamente il commissario tecnico si è dimesso da allenatore della Corea del Sud, comunicandolo in una conferenza stampa a Zapopan: “Lascio l’incarico di commissario tecnico della nazionale di calcio maschile della Corea del Sud – ha detto l’allenatore leggendo una nota scritta, come riportano i media di Seul -. Vorrei scusarmi con i tifosi che amano il calcio coreano e sostengono la nazionale. Non abbiamo ottenuto i risultati che i tifosi si aspettavano e la responsabilità ricade interamente su di me”.

In Corea, ad attaccare pesantemente il ct sono stati anche i media: la tv sudcoreana Kbs è arrivata al punto di oscurare il volto dell’allenatore, facendolo apparire quasi come un criminale. “Non sono solo sorpreso da questo risultato inaspettato, sono completamente sconcertato – aggiunge il presidente sudcoreano-. Ancora una volta, è stato dimostrato che quando si antepone la contrapposizione tra ‘noi’ e ‘loro’ alla competenza, e si sceglie una persona inadeguata come leader, il risultato non può essere che questo”.

“Ho chiesto al Ministro della Cultura, dello Sport e del Turismo di indagare a fondo sui motivi di questa debacle, analizzarne le cause e trovare misure affinché non si ripeta”, ha poi detto ancora Lee Jae Myung, invocando un’inchiesta. “Considerato che ingenti fondi pubblici e risorse statali vengono investiti anche nella partecipazione ai Mondiali, chiedo al Ministero di indagare a fondo sulle circostanze precise di questo incidente, analizzarne le cause e sviluppare misure concrete per prevenirne il ripetersi e per migliorare la situazione”.