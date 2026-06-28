MotoGp Olanda, Ai Ogura vince ad Assen. Bezzecchi cade e perde la leadership del Motomondiale | Ordine d’arrivo e nuova classifica
È Ai Ogura a portarsi a casa il Gran Premio di Assen, il decimo della stagione. Una vittoria storica che riporta un giapponese sul primo gradino del podio dopo 21 anni: l’ultimo successo risale al Gran Premio di Motegi (Giappone) con la Honda di Makoto Tamada nel 2004. Incredibile nuova doppietta Trackhouse con Ogura seguito dal compagno Raul Fernandez, reduce della vittoria nella gara Sprint. Terza l’Aprilia di Jorge Martin che diventa il nuovo leader del mondiale superando Marco Bezzecchi.
Domenica nera quella per il pilota italiano che perde il primato dopo una rovinosa caduta nella ghiaia in curva 15. L’ormai ex leader del Motomondiale è rimasto sempre cosciente ma è stato portato all’ospedale di Groningen per accertamenti. Secondo weekend da dimenticare quindi per Bezzecchi, dopo il fallimento della scorsa settimana a Brno, con una caduta nella Sprint Race e una squalifica inflittagli dai commissari in Repubblica Ceca a causa della reazione scomposta nei confronti di un marshal lungo la pista. C’è rammarico dal momento che nel warm up aveva fatto segnare il miglior tempo in 1’31″955.
Un pomeriggio olandese da bandiera gialla quello di oggi che ha visto i ritiri anche di Pedro Acosta, Razgatlioglu e Crutchlow. Prima di loro c’erano state le cadute di Joan Mir e Franco Morbidelli, che hanno ripetuto quando successo nella Sprint. Assen stregata anche per Pecco Bagnaia che è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico. Il pilota Ducati era riuscito a scalare posizioni, staccando Marquez e prendendosi la quarta posizione. Non potrà festeggiare con il podio dunque la nascita del suo nuovo figlio: poche ore prima di partire la sua compagna ha partorito e nel box ducati erano comparsi peluche e scarpette azzurre per il neopapà.
Sul podio di Assen quindi doppietta Trackhouse e Aprilia, seguono in quarta posizione Di Giannantonio e quinto Alex Marquez. L’italiano ha ottenuto un buon risultato nonostante un long lap penalty per un contatto con Marc Marquez, costretto a tagliare la chicane sulla ghiaia. Lo spagnolo era arrivato sesto ma ha subito una penalità nel dopo gara per track limit finendo in settima posizione. Ogura invece si è affermato a pochi giri dal termine instaurando due secondi di vantaggio sul compagno di team. Rammarico invece per Jorge Martin che, nonostante il terzo posto, fino a 9 giri dalla fine assaporava la vittoria: poi ha iniziato ad avere difficoltà venendo doppiamente sorpassato senza riuscire a recuperare.<
L’ordine di arrivo ad Assen
AI OGURA (Aprilia Trackhouse)
RAUL FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse)
JORGE MARTIN (Aprilia Factory)
FABIO DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46)
ALEX MARQUEZ (Gresini Racing Team)
ENEA BASTIANINI (Ktm Tech3)
MARC MARQUEZ (Ducati Factory)
FABIO QUARTARARO (Yamaha Factory)
BRAD BINDER (Ktm Factory)
ALEX RINS (Yamaha Factory)
LUCA MARINI (Honda Hrc)
JACK MILLER (Prima Pramac Yamaha)
MAVERICK VINALES (Ktm Tech3)
DIOGO MOREIRA (Honda Lcr)
AUGUSTO FERNANDEZ (Yamaha)
La nuova classifica
Jorge Martin è il nuovo leader del Mondiale. Lo spagnolo ha 7 punti di vantaggio su Bezzecchi, caduto ad alta velocità nel corso del 2° giro del GP Assen, e 16 su Di Giannantonio. Ogura sale al 4° posto a -25 dalla vetta, Marc Marquez è a -40.
JORGE MARTIN (Aprilia Factory) – 193 punti
MARCO BEZZECCHI (Aprilia Factory) – 186 punti
FABIO DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46) – 177 punti
AI OGURA (Aprilia Trackhouse) – 168 punti
MARC MARQUEZ (Ducati Factory) – 153 punti
RAUL FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse) – 138 punti
PEDRO ACOSTA (Ktm Factory) – 133 punti
FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) – 130 punti
ALEX MARQUEZ (Gresini Racing Team) – 78 punti
FERMIN ALDEGUER (Gresini Racing Team) – 76 punti
LUCA MARINI (Honda Hrc) – 70 punti
ENEA BASTIANINI (Ktm Tech3) – 68 punti
BRAD BINDER (Ktm Factory) – 60 punti
FABIO QUARTARARO (Yamaha Factory) – 45 punti
DIOGO MOREIRA (Honda Lcr) – 43 punti
FRANCO MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46) – 43 punti
JOHANN ZARCO (Honda Lcr) – 34 punti
JOAN MIR (Honda Hrc) – 26 punti
ALEX RINS (Yamaha Factory) – 18 punti
JACK MILLER (Prima Pramac Yamaha) – 14 punti
MAVERICK VINALES (Ktm Tech3) – 11 punti
TOPRAK RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha) – 11 punti
IKER LECUONA (Gresini Racing Team) – 9 punti
AUGUSTO FERNANDEZ (Yamaha) – 5 punti