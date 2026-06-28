Alcuni soccorritori colombiani hanno salvato la vita a un bambino di 11 anni rimasto intrappolato sotto le macerie dopo le due violente scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela giovedì. Dopo ore di ricerche, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il bambino, di nome Moises – che si trovava a tre metri di profondità – e a portarlo in salvo. Il piccolo si è salvato dopo tre giorni. “La dinamica del crollo – ha spiegato Nelson Quintin, soccorritore e vigile del fuoco – ha creato una sacca di spazio che lo ha protetto; non ha riportato alcuna ferita”