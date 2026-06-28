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Ultimo aggiornamento: 15:26

Terremoto in Venezuela, bambino di 11 anni estratto vivo dalle macerie dopo tre giorni: “Il crollo ha creato una sacca che lo ha protetto” – Video

di Redazione Esteri
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Moises è stato estratto vivo dopo tre giorni dal terribile sisma che ha colpito il Paese
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Alcuni soccorritori colombiani hanno salvato la vita a un bambino di 11 anni rimasto intrappolato sotto le macerie dopo le due violente scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela giovedì. Dopo ore di ricerche, i soccorritori sono riusciti a raggiungere il bambino, di nome Moises – che si trovava a tre metri di profondità – e a portarlo in salvo. Il piccolo si è salvato dopo tre giorni. “La dinamica del crollo – ha spiegato Nelson Quintin, soccorritore e vigile del fuoco – ha creato una sacca di spazio che lo ha protetto; non ha riportato alcuna ferita”

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