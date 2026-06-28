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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:14

Sessantenne muore in casa mentre accudisce la nipote di 8 mesi. La piccola salvata dai vicini che l’hanno sentita piangere

di Redazione Cronaca
Rosa Ortiz Adames, residente a Novi di Modena, è morta per cause naturali, stroncata da un arresto cardiocircolatorio
Sessantenne muore in casa mentre accudisce la nipote di 8 mesi. La piccola salvata dai vicini che l’hanno sentita piangere
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Una donna di 59 anni è morta ieri notte per cause naturali nell’appartamento in cui si trovava con la nipote di 8 mesi a Moglia, in provincia di Mantova. A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati dal pianto ininterrotto della piccola e dal fatto che nessuno rispondesse al campanello. Sul posto, intorno a mezzogiorno, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118. Una volta entrati nell’abitazione, la scoperta: la donna era deceduta, mentre la bambina era in buone condizioni.

La piccola è stata subito assistita e riaffidata alla madre, figlia della donna deceduta. È stata trasportata per precauzione all’ospedale civile di Mantova: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Rosa Ortiz Adames, residente a Novi di Modena, è morta per cause naturali, stroncata da un arresto cardiocircolatorio.

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