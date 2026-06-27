La Regione Toscana ha disposto l’immediata applicazione delle misure di contenimento, mentre sul territorio interessato sono state istituite le zone di protezione e sorveglianza.

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Primo caso di peste suina africana (PSA) in Toscana in un allevamento commerciale. La conferma è arrivata dal Cerep, il Centro di referenza nazionale per le pesti suine, che ha accertato la positività al virus su una carcassa di suino rinvenuta in una struttura di Comano, in provincia di Massa Carrara. Il focolaio è stato individuato nel corso di una visita di routine effettuata dai servizi veterinari dell’Asl Toscana Nord Ovest. Durante il controllo, un veterinario ha riscontrato la presenza di un capo morto da poche ore, facendo scattare immediatamente i prelievi ufficiali e l’invio dei campioni all’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

La conferma della positività ha attivato le procedure previste dalla normativa nazionale ed europea per la gestione dei focolai. La Regione Toscana ha disposto l’immediata applicazione delle misure di contenimento, mentre sul territorio interessato sono state istituite le zone di protezione e sorveglianza. Ieri si è riunita l’unità di crisi centrale convocata dal Ministero della Salute, in coordinamento con la struttura commissariale per la PSA, per definire le misure operative necessarie al contenimento e all’eradicazione del focolaio. Sono state rafforzate le attività di sorveglianza attiva e passiva e avviati i controlli sul territorio, con il coinvolgimento di Regione, Asl e autorità sanitarie.

L’obiettivo è evitare la diffusione del virus e proteggere il comparto suinicolo, considerato strategico per l’economia agricola e zootecnica regionale e nazionale. Le autorità sanitarie invitano alla massima attenzione, mentre proseguono le verifiche epidemiologiche per ricostruire l’origine del contagio e valutare l’eventuale estensione del focolaio.

La PSA, malattia virale altamente contagiosa per suini e cinghiali ma non trasmissibile all’uomo, continua a rappresentare una delle principali emergenze sanitarie veterinarie in Europa, con impatti significativi sulle filiere produttive e sugli scambi commerciali.