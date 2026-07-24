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Niente ritorno romantico a Cleveland, né una cavalcata finale con l’amico-rivale di sempre, Stephen Curry, a Golden State. LeBron James ha scelto: la prossima stagione giocherà a Philadelphia, con i 76ers. Raggiunge Joel Embiid, Tyrese Maxey e il nuovo arrivato, Jaylen Brown, appena – e sorprendentemente – scaricato dai Boston Celtic. L’obiettivo dichiarato è provare a vincere un’ultima volta l’anello, anche al costo di rinunciare a buona parte del suo ingaggio. James firmerà un contratto biennale da otto milioni di dollari, con opzione del giocatore per la seconda stagione.

Dopo oltre tre settimane di attesa, il Re ha dunque sciolto le riserve. “Credo di poter aiutare a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono così entusiasta di poter dare energia a una nuova tifoseria e iniziare questo incredibile viaggio per l’ultima volta”, scrive in una serie di post sul suo profilo ufficiale di X. “Pensavo di aver chiuso la carriera quando la stagione era finita – prosegue- . Non ero pronto ad annunciarlo, e sapevo di aver bisogno di un po’ di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita. Sono stato onesto in quella ultima conferenza stampa quando ho detto che dovevo guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo gioco. Lo amo ancora sinceramente e ho ancora di più da dare”.

“Le ultime settimane – continua – sono state davvero speciali. Ho passato del tempo con le persone che amo cercando di capire cosa fare. Questa è la mia ultima decisione. Non vado per i soldi. Non vado per la famiglia. Per cosa sto davvero lottando a questo punto? Voglio ancora sacrificarmi. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora sgobbare. Voglio ancora competere, vincere e avere una possibilità di provare la sensazione di vincere un altro campionato“, ha ribadito il miglior marcatore di ogni epoca della Nba. Infine LeBron ha salutato le sue ex squadre: “Grazie Los Angeles. Amerò per sempre Miami e il nord-est dell’Ohio sarà sempre a casa!”.