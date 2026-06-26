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Ultimo aggiornamento: 15:04

Venezuela, il quartiere di San Bernardino a Caracas ridotto in macerie: le immagini riprese dall’alto

di F. Q.
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Una delle zone più colpite, il numero delle vittime continua a salire
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Soccorritori e residenti setacciano le macerie nel quartiere di San Bernardino a Caracas, una delle zone più colpite dai potenti terremoti che hanno devastato il Venezuela. Le autorità segnalano il crollo di tre edifici, mentre le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di sopravvissuti.

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