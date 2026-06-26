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Ultimo aggiornamento: 8:29

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: comanda Messi, in tre subito dietro

di Redazione Sport
La corsa al titolo di capocannoniere e non solo: l'obiettivo è il record di Just Fontaine, l'attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite
Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: comanda Messi, in tre subito dietro
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I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, il più grande di tutti, Leo Messi: con la tripletta all’esordio contro l’Algeria e la doppietta segnata contro l’Austria, il 10 dell’Argentina ha infatti superato Miroslav Klose e con le sue 18 reti è diventato il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Attenzione però a Kylian Mbappé: ha distrutto il Senegal e poi l’Iraq con due doppiette, ora è distante due reti dall’argentino nella classifica all-time.

E poi c’è la battaglia per il titolo di miglior marcatore in questa edizione, ancora apertissima. Ecco la classifica aggiornata.

Mondiali 2026, la classifica dei gironi aggiornata
L’albo d’oro dei Mondiali

La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026

1) Leo Messi (Argentina)

5 gol

2) Kylian Mbappé (Francia)

4 gol

France’s Kylian Mbappe celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup Group I soccer match between France and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II)

2) Erling Haaland (Norvegia)

4 gol

Norway’s Erling Haaland (9) smiles as he leaves the pitch at the end of the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charles Krupa)

2) Vinicius Junior (Brasile)

4 gol

Brazil’s Vinicius Junior (7) celebrates after scoring his side’s second goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

5) Brian Brobbey (Olanda)

3 gol

Netherlands’ Brian Brobbey celebrates scoring his side’s second goal against Sweden during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay)
Associate Press/ LaPresse
Only Italy and Spain

5) Deniz Undav (Germania)

3 gol

Germany’s Deniz Undav (26) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

5) Jonathan David (Canada)

3 gol

Canada’s Jonathan David (10) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson)

5) Johan Manzambi (Svizzera)

3 gol

Switzerland’s Johan Manzambi celebrates after scoring the opening goal against Bosnia during the World Cup Group B soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 18, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)

5) Matheus Cunha (Brasile)

3 gol

Brazil’s Matheus Cunha (9) celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Brazil in Miami Gardens, Fla., Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky)

5) Ismael Saibari (Marocco)

3 gol

Morocco’s Ismael Saibari (11) celebrates after scoring their second goal past Haiti goalkeeper Johny Placide (1) during the World Cup Group C soccer match between Morocco and Haiti in Atlanta, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Mike Stewart)

10) Cristiano Ronaldo (Portogallo)

2 gol

Portugal’s Cristiano Ronaldo (7) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Eric Gay)

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