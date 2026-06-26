La corsa al titolo di capocannoniere e non solo: l'obiettivo è il record di Just Fontaine, l'attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, il più grande di tutti, Leo Messi: con la tripletta all’esordio contro l’Algeria e la doppietta segnata contro l’Austria, il 10 dell’Argentina ha infatti superato Miroslav Klose e con le sue 18 reti è diventato il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Attenzione però a Kylian Mbappé: ha distrutto il Senegal e poi l’Iraq con due doppiette, ora è distante due reti dall’argentino nella classifica all-time.

E poi c’è la battaglia per il titolo di miglior marcatore in questa edizione, ancora apertissima. Ecco la classifica aggiornata.

Mondiali 2026, la classifica dei gironi aggiornata

L’albo d’oro dei Mondiali

La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026

1) Leo Messi (Argentina)

5 gol

2) Kylian Mbappé (Francia)

4 gol

2) Erling Haaland (Norvegia)

4 gol

2) Vinicius Junior (Brasile)

4 gol

5) Brian Brobbey (Olanda)

3 gol

5) Deniz Undav (Germania)

3 gol

5) Jonathan David (Canada)

3 gol

5) Johan Manzambi (Svizzera)

3 gol

5) Matheus Cunha (Brasile)

3 gol

5) Ismael Saibari (Marocco)

3 gol

10) Cristiano Ronaldo (Portogallo)

2 gol