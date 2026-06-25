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Tremano ancora i Campi Flegrei. Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato nella notte, con le scosse avvertite nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, nei quartieri occidentali di Napoli soprattutto ai piani alti felle abitazioni. La scossa è avvenuta alle 4.17 a una profondità di 3 chilometri. L’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv ha localizzato l’epicentro in località Arco Felice a Pozzuoli, nei pressi del vulcano Monte Nuovo. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di ventiquattro ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente con l’evento di punta di magnitudo 3.0.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi. Alla riunione hanno partecipato i Sindaci Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, la Direttrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, la Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile, la Protezione civile del Comune di Napoli, i Vigili del Fuoco, le Asl Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord, l’Ufficio Scolastico Regionale, Rete Ferroviaria Italiana, l’Ente autonomo Volturno. La Direttrice dell’I.N.G.V. ha evidenziato che l’evento di magnitudo 3.6, si è verificato tra Monte Nuovo. I referenti della protezione civile del Comune di Napoli e i sindaci hanno riferito che sui territori, allo stato, non sono state segnalati disagi alla popolazione, né danni alle strutture. Città metropolitana ha riferito di aver delocalizzato in via precauzionale la commissione di esame del Liceo Pitagora presso altra struttura scolastica. Sugli altri edifici scolastici sono in corso verifiche. Tenuto conto dell’entità della scossa, la Capitaneria di porto procederà ad una verifica dei costoni nella zona interessata. Rete ferroviaria Italiana e le linee flegree (Cumana e Circumflegrea) dell’EAV viaggiano regolarmente.