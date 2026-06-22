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Ultimo aggiornamento: 13:19

I tifosi manifestano durante l’assemblea elettiva del nuovo presidente Figc: “Per un calcio giusto e popolare”

di Redazione Sport
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Un 50ina di persone in rappresentanza delle curve hanno presentato al Senato una petizione per chiedere misure come prezzi più bassi per le partite, orari e calendari più rispettosi dei lavoratori
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“Per un calcio giusto e popolare“. È lo striscione (scritte bianche, sfondo nero) esposto all’esterno dell’assemblea elettiva della FIGC, in corso al Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, da una cinquantina di tifosi in rappresentanza delle curve che hanno presentato al Senato una petizione per chiedere misure come prezzi più bassi per le partite, orari e calendari più rispettosi dei lavoratori e regole diverse sull’emissione dei daspo. “Trasferte libere“, è uno dei cori intonati dai tifosi presenti.

Il tutto subito dopo l’inizio dell’assemblea elettiva per scegliere il successore del dimissionario Gabriele Gravina alla presidenza della Figc. La ‘partita’ è tra l’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, sostenuto fin da subito dalla Lega Serie A, e l’attuale numero uno della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, che ha già ricoperto l’incarico di capo della Figc dal 2007 all’estate del 2014, quando si dimise dopo la fallimentare spedizione azzurra ai Mondiali in Brasile. Sembra solo una formalità: Malagò è infatti il grandissimo favorito e sarà lui a succedere a Gravina.

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