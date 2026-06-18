Una tifosa scopre della vittoria di Hamilton mentre si sposa e scoppia di gioia: “Oh mio Dio, non ci credo”

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La vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona ha trovato spazio ovunque: quotidiani sportivi e non, bar, piazze e persino matrimoni. La storia arriva dall’Inghilterra, dove per due tifosi di inglesi di Lewis Hamilton è stata una domenica doppiamente speciale. Will e Sharon si sono infatti sposati nello stesso giorno del successo del pilota britannico, il primo alla guida della Ferrari. Una vittoria che ha emozionato lo stesso Hamilton, ma anche Sharon.

Durante le nozze, infatti, lo sposo ha annunciato che il pilota della Ferrari aveva vinto in Catalogna, scatenando la reazione di felicità della moglie, tifosissima di Hamilton al punto da avere anche un tatuaggio con la sigla LH44. “È la seconda cosa migliore di oggi“, ha commentato lo sposo, che prima ha esordito dicendo: “Prima devo dire una cosa: Lewis Hamilton ha vinto a Barcellona”. “No, non è vero!”, ha esclamato la sposa, in preda allo stupore. “Oh mio Dio!”, ha proseguito Sharon tra le risate dei presenti. “Questa è la seconda bella notizia di oggi”, ha scherzato il marito. La sposa ha infine concluso: “Questo è il tuo regalo di matrimonio per me?”.