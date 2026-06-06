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Ultimo aggiornamento: 13:25

Elefanti, gorilla e puma: gli animali di uno zoo del Messico prevedono i risultati dei prossimi Mondiali di calcio – Video

di Redazione Sport
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Messico o Sudafrica? Uruguay o Spagna? A decidere sono gli animali di Guadalajara: ecco come
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Gli animali dello zoo di Guadalajara, in Messico, hanno previsto i risultati di alcune partite dei Mondiali di calcio che si svolgeranno per la prima volta in tre nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti d’America.

Gli elefanti hanno scelto il Messico al posto del Sudafrica, i gorilla hanno preferito l’Uruguay alla Spagna, un puma ha optato per la Corea del Sud al posto della Repubblica Ceca e le giraffe hanno scelto la Repubblica del Congo al posto della Colombia. Un’iniziativa curiosa che trasforma lo zoo in un insolito “osservatorio” calcistico a misura di animale.

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