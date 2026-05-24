Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 10:12

Gli spari in diretta: il giornalista interrompe il collegamento tv dalla Casa Bianca. La fuga nella briefing room | Video

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (1)
Il cronista della CBS era in diretta tv quando si sono sentiti i colpi di arma da fuoco: è riuscito subito a fuggire
Icona dei commenti Commenti

Minuti di terrore alla Casa Bianca, quando un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro. L’aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona: è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. L’allarme è scattato intorno alle 18.10: alcuni giornalisti erano in diretta dai giardini della Casa Bianca quando si sono uditi decine di colpi di arma da fuoco.

Tra questi anche un reporter della CBS, ripreso in diretta mentre interrompe il collegamento e cerca riparo. Il cronista e la troupe sono subito riusciti a fuggire. Il lockdown è scattato immediatamente e tutti i cronisti sono stati fatti entrare nella briefing room per trovare riparo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione