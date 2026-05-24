Gli spari in diretta: il giornalista interrompe il collegamento tv dalla Casa Bianca. La fuga nella briefing room | Video

Minuti di terrore alla Casa Bianca, quando un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro. L’aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona: è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. L’allarme è scattato intorno alle 18.10: alcuni giornalisti erano in diretta dai giardini della Casa Bianca quando si sono uditi decine di colpi di arma da fuoco.

Tra questi anche un reporter della CBS, ripreso in diretta mentre interrompe il collegamento e cerca riparo. Il cronista e la troupe sono subito riusciti a fuggire. Il lockdown è scattato immediatamente e tutti i cronisti sono stati fatti entrare nella briefing room per trovare riparo.