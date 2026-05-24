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Ultimo aggiornamento: 7:27

F1, oggi il GP Canada: la griglia di partenza e gli orari | Dove vedere in tv e streaming diretta e replica

di Redazione Sport
Nella serata italiana di domenica 24 maggio il quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 sul circuito "Gilles Villeneuve" di Montreal
F1, oggi il GP Canada: la griglia di partenza e gli orari | Dove vedere in tv e streaming diretta e replica
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Nella serata italiana scatta il Gp del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito “Gilles Villeneuve” di Montreal. Tutti a caccia di Andrea Kimi Antonelli, il 19enne bolognese leader della classifica Piloti. Dopo la Sprint vinta da George Russell, con il contatto in pista e le tensioni interne al team Mercedes, oggi sono attese nuove scintille. In pole position infatti c’è ancora Russell, proprio davanti ad Antonelli. Poi le due McLaren davanti a Lewis Hamilton: la Ferrari appare in difficoltà.

La griglia di partenza del Gp Canada

Prima Fila

1. George Russell (Mercedes)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

Seconda Fila

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

Terza Fila

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Max Verstappen (Red Bull)

Quarta Fila

7. Isack Hadjar (Red Bull)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

Quinta Fila

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Franco Colapinto (Alpine)

Sesta Fila

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

Settima Fila

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Pierre Gasly (Alpine)

Ottava Fila

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Oliver Bearman (Haas)

Nona Fila

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

Decima Fila

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Sergio Perez (Cadillac)

Undicesima Fila

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Valtteri Bottas (Cadillac)

Dove vedere in diretta il Gp del Canada: orario, tv e streaming

Oggi, domenica 24 maggio, il Gran Premio del Canada scatta alle ore 22 italiane. La gara viene trasmessa in diretta tv su Sky (il canale di riferimento è Sky Sport F1) e in diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma NOW con il pass sport. Lo streaming è disponibile come sempre anche su SkyGo.

22:00 – Gara: diretta TV su Sky Sport F1, streaming su SkyGo e NOW

Dove vedere in replica il Gp del Canada: orario, tv e streaming

Oggi, domenica 24 maggio, il Gran Premio del Canada viene tramesso anche in chiaro su TV8, ma solamente in differita. La replica della gara è in programma alle ore 23.30. La differita è visibile anche in streaming su tv8.it.

23.30 – Differita gara: replica su TV8, streaming su tv8.it

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