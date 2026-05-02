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Ultimo aggiornamento: 12:55

Higuain oggi è un’altra persona: spunta una foto a Miami e i fan faticano a riconoscerlo

di Redazione Sport
L'ex bomber di Napoli e Juventus è stato fotografato da un fan in un negozio a Miami: lo scatto è diventato virale
Higuain oggi è un’altra persona: spunta una foto a Miami e i fan faticano a riconoscerlo
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Il Real Madrid, poi l’Italia tra Napoli e Juventus: è stato uno degli attaccanti più forti della Serie A negli ultimi 15 anni. Ma per Gonzalo Higuain, anche da calciatore, la forma fisica è sempre stata un cruccio: il Pipita spesso si faceva riconoscere per degli addominali non proprio scolpiti a inizio ritiro. E quando è andato a giocare a Miami in MLS, ha fatto scalpore il suo look con la testa rasata e il barbone. Comunque meno impattante della foto che ha iniziato a diventare virale in queste ore.

Uno scatto di un fan in un negozio sportivo a Miami, che ritrae Higuain in canotta, con una barba ancora più lunga e un aspetto a dir poco trasandato. Oggi l’ex bomber argentino ha 39 anni e un aspetto quasi irriconoscibile, per chi ancora aveva il ricordo di Higuain a fare gol in campo. Per questo la foto è stata condivisa da tantissimi tifosi di calcio in tutto il mondo.

“Non resterò nel mondo del calcio, sarei un masochista. Mi piacerebbe dedicarmi alla cucina o all’enologia. Il mondo del vino mi ha sempre attirato molto”, diceva Higuain poco prima del ritiro. È stato di parola: oggi vive a Miami, collabora sì con il club del suo connazionale Leo Messi, ma è di fatto sparito dai radar. Una vita tranquilla, lontano dai riflettori, con giusto qualche partita a padel. Come avrebbe sempre voluto: “Nel calcio ti giudicano tutti costantemente – diceva – Se sei grasso, magro, pelato”.

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