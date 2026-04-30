All'ex presidente del Myanmar verrà indicata una residenza nella quale condurre quello che probabilmente sarà il resto della propria vita, ma non è stato precisato in quale luogo questa casa si trovi, probabilmente nella capitale

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L’ex leader birmana, Aung San Suu Kyi, sconterà il resto della sua pena, un totale di 33 anni, fuori dal carcere. A darne notizia è stato il capo della giunta militare che nel 2021 rovesciò il governo della Premio Nobel per la Pace oggi 80enne, Min Aung Hlaing, che ha ufficializzato la propria decisione di “commutare” la pena in detenzione ai domiciliari.

All’ex presidente del Myanmar verrà indicata una residenza nella quale condurre quello che probabilmente sarà il resto della propria vita, ma non è stato precisato in quale luogo questa casa si trovi. Anche fonti interne all’ormai disciolto partito della Lega Nazionale per la Democrazia hanno fatto sapere ad Afp di non avere idea di dove a quale indirizzo verrà trasferita la loro leader, ma che con ogni probabilità sarà nella capitale Naypyidaw. Soddisfatti gli avvocati di Aung San Suu Kyi che plaudono alla decisione dopo oltre cinque anni di “inferno”.

Min Aung Hlaing, in qualità di capo militare, guidò il colpo di Stato contro Suu Kyi e questo mese ha prestato giuramento come presidente del Myanmar dopo un’elezione controllata dal regime che ha escluso il partito della Premio Nobel.