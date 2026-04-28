“Dalle Olimpiadi invernali abbiamo ricevuto due insegnamenti: da una parte il pattinatore Malinin che era dato da tutti favorito, ma è caduto tre volte nel momento decisivo. Dall’altra l’impresa di Federica Brignone che è arrivata serena alle sue gare reduce da un gravissimo infortunio e ha compiuto un’impresa che sarà ricordata per secoli. Noi dobbiamo fare come fare la Brignone”. Il commissario tecnico della nazionale italiana di volley femminile Julio Velasco presenta così la stagione estiva dell’Italvolley campione del mondo in carica. Le azzurre prima saranno impegnate prima nella Volleyball Nations League e poi nei Campionati Europei che assegneranno i pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. “Ci terrei a vincerle gli Europei perché non li ho mai vinti con le ragazze – ha aggiunto Velasco che però avverte – il miglior modo di perdere è continuare a festeggiare, per cui dobbiamo pensare di aver perso. Mentre noi vediamo i nostri festeggiamenti, gli altri hanno rabbia, fame e non vedono l’ora di batterci”.