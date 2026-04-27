Gauff, Swiatek, Cilic e altri tennisti finiscono ko: è allarme a Madrid. “Colpa dei tacos di gamberetti”

Marin Cilic si è ritirato prima di scendere in campo contro Joao Fonseca, Madison Keys ha dato forfait prima dell’inizio del torneo, Iga Swiatek ha stretto i denti ma al terzo set del terzo turno ha alzato bandiera bianca e si è ritirata, mentre Coco Gauff – prima di una clamorosa rimonta contro Cirstea – ha vomitato in campo. Il Madrid Mutua Open, Masters 1000 spagnolo in programma in questi giorni, continua a fare vittime. Il motivo? Un virus intestinale dovuto ad alcuni tacos di gamberetti avariati serviti nella mensa per i tennisti.

A rivelarlo è stato l’ex tennista statunitense Jim Courier che, ai microfoni di Tennis Channel, ha detto la sua sui tanti forfait e i tanti malori intestinali visti in questi giorni a Madrid, parlando di una vera e propria intossicazione collettiva dovuta ai gamberetti. Cilic era stato il primo a parlare di intossicazione alimentare e sembra essere proprio questa la causa scatenante dei tanti problemi e dei ritiri improvvisi di diversi atleti.

Anche Iga Swiatek ha voluto lanciare l’allarme, sottolineando i tanti malori all’interno del circuito: “Gli ultimi due giorni sono stati terribili, credo di avere un virus. In alcuni momenti non avevo grossi problemi, in altri sì. C’è qualcosa che sta succedendo tra i giocatori, sono sicura che tra un paio di giorni starò bene, ma in questo momento ho zero energie e zero stabilità. Mi sono sentita molto male fisicamente e ieri era anche peggio: pensavo oggi potesse andare meglio e magari lo è stato, ma non abbastanza per poter giocare una partita di tennis“, ha sottolineato Swiatek in conferenza stampa. “Se ho pensato di non scendere in campo? Sapevo che sarebbe stata dura, ma volevo comunque provare. Già un paio di volte nel corso della mia carriera ho vinto partite anche se ero malata: penso dipenda tutto da quanto grave sia la situazione e credo che oggi in particolare fosse peggio delle altre volte. I sintomi? Non credo sia qualcosa che volete sentire”, ha scherzato la tennista polacca.