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Questa mattina un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito l’isola di Creta, in Grecia. Come riporta l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la prima scossa è stata registrata alle 6:18 di mattina (5:18 in Italia) vicino alla città costiera di Lerapetra. Al momento non si segnalano vittime o danni.

Il sisma si è verificato a una profondità di 15 chilometri, motivo per cui, essendo relativamente superficiale, è stato avvertito con maggiore intensità. Successivamente sono state registrate scosse di minore entità.

Solo un mese fa, a marzo, un altro terremoto di magnitudo 5.3 aveva colpito la Grecia nord-occidentale senza causare danni significativi.

Secondo uno studio pubblicato a novembre sulla rivista Scientific Data, nel Paese sono state registrate più di 2.000 tracce di faglie sismiche attive. L’arcipelago, meta turistica molto popolare, è stato colpito da numerose scosse sismiche nel 2025, tra cui un terremoto di magnitudo 5.3 nel giugno dello scorso anno, che ha danneggiato i monasteri sul Monte Athos.